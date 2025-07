Csütörtöktől ismét módosulnak az üzemanyagárak a hazai kutakon

Július 31-től újabb ármódosítás lép életbe az üzemanyagárak hazai kutakon – közölte a holtankoljak. Ezúttal a gázolaj nagykereskedelmi ára változatlan marad, míg a 95-ös benziné bruttó 2 forinttal emelkedik.

A legfrissebb üzemanyagárak szerint csütörtöktől drágul a benzin, a gázolaj ára változatlan marad

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Csütörtöktől ismét változnak az üzemanyagárak

A változás várhatóan a kiskereskedelmi árakban is megjelenik, így a benzinnel közlekedőknek érdemes számolniuk a kisebb drágulással. A dízelesek számára viszont nem hoz változást a hét második felének ármódosítása.

Így alakulnak az üzemanyagárak

95-ös benzin: 581 Ft/liter

Gázolaj: 601 Ft/liter

A legfrissebb adatok szerint a dízel literenkénti ára továbbra is magasabb a benzinénél. A holtankoljak.hu keresőjével azt is megmutatjuk, hol éri meg most igazán tankolni vármegyénkben. Eszerint Tatabánya környékén a legolcsóbban a tatai Faller Jenő úti MOL-kúton lehet tankolni: ott 550 forintba kerül egy liter 95-ös benzin. Komárom környékén pedig az Igmándi úton, a 13-as főút körforgalmánál található töltőállomáson tankolhatunk a legkedvezőbb áron, 569 forintért literenként.