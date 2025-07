Jó hírt kaptak az autósok: ennyiért tankolhatunk holnaptól

A holtankoljak.hu legújabb adatai szerint a héten kedden nem változnak a hazai nagykereskedelmi üzemanyagárak. A benzinért és a gázolajért is ugyanannyit fizethetünk a kutakon, mint a mai napon.

Üzemanyagárak: itt vannak a legfrissebb adatok

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Itt vannak a legfrissebb üzemanyagárak

Országosan jelenleg a 95-ös benzin átlagára 590 forint, míg a gázolajé 608 forint literenként. Ezek az üzemanyagárak a hétvége óta érdemben nem változtak, és mint kiderült egy ideig nem is fognak.

Komárom-Esztergom vármegyében a legkedvezőbb árakat Komárom térségében találni, ahol a 95-ös benzin literje akár 579,9 forintért is elérhető, míg a gázolaj ára 599 forintig is lemehet egyes töltőállomásokon. Tatabányán is több olcsóbb kút működik: a benzin itt körülbelül 584 forint, a gázolaj pedig 600 forint körül mozog. De akad olyan hely, ahol kiugróan olcsó a tankolás. Tatán, a Faller Jenő úti kúton például 553 forint egy liter 95-ös benzin, míg a gázolaj 584 forint literje ugyanitt.

A vármegye különböző településein tehát akár 20-30 forintos eltérés is lehet az üzemanyagárak között, így érdemes előre tájékozódni tankolás előtt. A holtankoljak.hu oldalán napi frissítéssel láthatók a legolcsóbb kutak listái, amelyek segíthetnek az autósoknak akár több ezer forintot is megtakarítani egy-egy tankolás során.