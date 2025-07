Útlezárások Tatán: nem lesz egyszerű autózni a hétvégén

Komoly útlezárásokra kell számítani hétvégén Tatán – de mindez egy országosan is kiemelt verseny miatt történik. A triatlonsport egyik legrangosabb hazai eseményét, az Old Lake Man versenyt kilencedik alkalommal rendezik meg a városban, ahol a sportolók három napon át mérik össze erejüket futásban, kerékpározásban és úszásban – köztük a paratriatlonosok is világkupafutamon indulnak.

Útlezárások Tatán. Több mellék és főútvonalat is érintenek a triatlon vereseny miatti korlátozások

Forrás: tata.hu

A szervezők ezúttal is nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a lakosság időben és részletesen értesüljön a forgalmi rend változásáról: a tata.hu tájékoztatása szerint városszerte 120 tájékoztató táblát helyeztek ki, emellett postaládába dobott információs anyagok, valamint a városi médiában közzétett felhívások is segítik az eligazodást.

Mutatjuk, hogy az útlezárások mikor és hol lesznek:

Péntek délután tartják a világkupa futam pályabejárását.

Pénteki lezárások: