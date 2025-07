Fontos összekötő utat zárnak le hétvégén, fél Komárom-Esztergomot érinti az útlezárás

Már most is kordonok és szalagok jelzik Tatán, hogy hétvégén triatlonosoké lesz a város és a környékbeli utak. A Hősök terén lévő kanyarban például már mobil kerítések és figyelmeztető jelzések mutatják, hogy megkezdődött a felkészülés a Paratriatlon Világkupára és az Old Lake Man versenyekre. Az útlezárásokra azonban nem csak a városon belül kell számítani.

Az útlezárások miatt Naszály felé is kerülni kell majd

Forrás: Facebook Naszály Község

A pályabejárás péntek délután indul, a komolyabb útlezárások pedig szombaton kezdődnek – nemcsak a városban, hanem a Tata és Komárom között húzódó 8139-es úton is. Többek között erre közlekednek a Mocsa, vagy Naszály felé is a versenyzők. Tehát érdemes előre megtervezni az útvonalakat.

Útlezárások a 8139-es úton