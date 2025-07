Elfeledett orvosi bunker a föld mélyén: horrorisztikus lelet egy urbex fotós kameráján keresztül +fotó

A Spiral Urbex Facebook-oldal fotósa egy meglepő felfedezést tett: egy egykori orvosi bunkert talált, amely a jelek szerint évtizedek óta érintetlen. A falak között dermesztő csend uralkodik, a berendezés pedig arról árulkodik, hogy valaha életmentés és túlélés zajlott itt. Ma azonban a hely inkább egy horrorfilm díszletéhez hasonlít.

Az elhagyatott építmény vélhetően a háborús idők öröksége, egykor mentőállomásként működhetett, de a részletek alapján akár bombatámadásokra is fel volt készítve. A falakon gázmaszkok lógnak, és több helyen is feltűnik a „Befulladt bomba!” felirat, amely még nyomasztóbbá teszi az amúgy is sötét és nyirkos tereket.