Így néz ki a kastély, ami az egész ország sorsát befolyásolta +fotók, videó

A Kemma.hu is ellátogatott a kastélyhoz, néhány képet hozunk nektek az elhagyatott kastélytól.

A Feol.hu urbexezői pedig be is jutott a titokzatos kastélyba, a benti állapotokat meg is mutatták olvasóiknak. Kattintsatok a videóért, amelyen ti is végigjárhatjátok a kastélyt. Az is kiderült egyébként, hogy lesz-e biztató lesz-e a jövő az egykor dicső kastély számára. Ugyanis tervek vannak, ám hogy mikor lesz belőle valami, azt innen tudhatjátok meg.