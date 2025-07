Új játszótér épülhet az Öreg-tó partján – régi adósságát törlesztheti a város

Egy korábbi ígéret

A jelenlegi játszótér felújítása korábban is felmerült, amikor a HELL csoporthoz tartozó Avalon az Esterházy Lovarda területén szállodaépítést tervezett. Akkor vállalás született arra, hogy amennyiben a beruházás megvalósul, a közeli játszóteret is felújítják, és a környező területet parkosítják. Mivel a tataiak a szállodaépítést nem támogatták, az Avalon terve meghiúsult, és a játszótér azóta is a régiben maradt, egy hintával, libikókával, homokozóval és egy kis körhintával, melyek a lombos fák árnyékában várják a gyermekeket az Öreg-tó partján.