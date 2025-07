Új KRESZ: elválasztják a gyereket a szülőtől? Ez lesz a megoldás!

Természetesen nem csak a kerékpározókat fogja érinteni az új KRESZ, hanem az autósokat is. Jöhet a gyorsabb tempó az autópályák bizonyos szakaszain. A teherautók, buszok és utánfutót vontató járműszerelvény lakott területen kívül mindenhol 90 kilométer/órával mehetnek majd, ami jelentős emelés a jelenlegi 70/80-as határhoz képest. A zipzárelv is bekerülhet a szabályozásba. A suli övezet szabályai is változnak: óvodák és iskolák közelében 30 kilométer/órás sebességhatár lenne tanítási időben, fokozott óvatossággal.