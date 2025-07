UFO bukkant fel a Bakonyban? Rejtélyes videó került elő

Mi is többször beszámoltunk már furcsa, megmagyarázhatatlan égi jelenségekről, amelyekről mai napig nem derült ki, hogy UFO, vagy valami más volt-e. Egy esztergomi férfi például már több ufóészlelésen van túl, aki először 2022-ben a Negyedik típusú találkozás című film nézése után nem sokkal kémlelte az eget és figyelt fel egy azonosítatlan repülő tárgyra. De idén májusban pedig felidéztük azt az eseményt is, amikor Tatabánya felett okozott riadalmat egy furcsa repülő tárgy. Most újabb meghökkentő eset történt.

UFO tűnhetett fel a Bakonyban?

Fotó: Raggedstone / Forrás: Shutterstock/Illusztráció