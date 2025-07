Hétfőtől teljes tűzgyújtási tilalom lép életbe Magyarországon

A hosszan tartó csapadékhiány és az országot sújtó extrém hőség miatt 2025. július 21-től tűzgyújtási tilalom lép életbe Magyarország teljes területén – jelentették be a hatóságok. A forró, száraz időjárás következtében fokozott a tűzveszély minden növényzettel borított területen, különösen a fás, kiszáradt területeken.

Tűzgyújtási tilalom van életben az egész országban

Forrás: Shutterstock

Hol van pontosan tűzgyújtási tilalom?

A rendelkezés szerint szigorúan tilos bármiféle tűzgyújtás:

bel- és külterületi erdőkben, valamint azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon,

fásításokban és azok 200 méteres környezetében található külterületi területeken.

Fontos, hogy a tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik.

Fásításnak számít külterületen minden olyan terület, amelyet erdei fafajokkal borítottak – ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy szinte minden külterületi ingatlanon tilos tüzet gyújtani.

Nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfejes vagy zárt tűzterű sütő-, főző-, melegítő eszközök használata, amennyiben ezek szikrafogóval vannak ellátva.

Ahogyan arról az agroinform.hu is beszámolt, a belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni vagy grillezni, de a hatóságok azt kérik, hogy lehetőség szerint inkább gázos vagy elektromos eszközöket használjunk, mert a fa- és faszénalapú tüzelésnél az izzó zsarátnokok akár több száz méterre is elrepülhetnek, és könnyen tüzet okozhatnak a környező erdőkben.