Adok-kapok után leléptek a képviselők, határozatképtelen lett a tatai testület

A tanácskozás kezdetén a civil képviselők egy része bejelentette, hogy frakciót alakítottak: Könyves Gusztáv, Kvittung Dániel és Bányai Tihamér. Utóbbi szabadság miatt nem tudott részt venni a rendkivüli testületi ülésen.

Több képviselő is felállt a testületi ülés alatt. Végül csak egy napirendben döntött a képviselő testület.

Forrás: tata.hu

Nem sokkal ezután Szalay Ildikó képviselő kérte a napirendi pontok sorrendjének megváltoztatását, amit azonban Michl József polgármester nem engedélyezett. Könyves Gusztáv képviselő ezt követően először kiült a nézők közé, majd később el is hagyta az üléstermet. A második napirendi pont tárgyalása közben további két képviselő, Kvittung Dániel alpolgármester és Szalay Ildikó is távozott, így a testület határozatképtelenné vált.

Nem tudtak dönteni a testületi ülésen

A történteket Michl József polgármester a testületi ülés után videóban kommentálta a közösségi oldalán. Ebben elmondta, hogy rendkívüli testületi ülést hívott össze 11 napirendi ponttal, amihez még hármat felvettek, amit a testület el is fogadott. Ezután Könyves Gusztáv távozott az ülésről. A második napirendi pont tárgyalása közben az alpolgármester, illetve a TETT képviselője is bejelentette, hogy nekik mára elég volt, és elmentek. Így határozatképtelenné vált a testület, nem tudták folytatni az ülést.

– A képviselő testület 7 fővel még mindig határozatképes volt, így folytathattuk volna a munkát. Ekkor viszont a főállású alpolgármester, Kvittung Dániel, aki teljes munkaidőben, főállásban teljesíti az alpolgármesteri feladatait, úgy gondolta, hogy neki is elég volt a mai napból, és bejelentette, hogy ő is feláll, előidézve azt a helyzetet, hogy határozatképtelenné válik a képviselő-testületünk, hiszen, ha 12-ből 6-an vagyunk jelen, nem tudunk döntéseket hozni – mondta a polgármester a tata.hu-nak a testületi ülés után.

Fontos témákat tárgyaltak

Kvittung Dániel alpolgármester szerint a polgármester a nyári szabadságolások idején, indokolatlanul hívott össze egy rendkívüli testületi ülést, amelyen több, valóban fontos napirendi pont is szerepelt. Azonban a szabadságolások miatt nem tudott minden képviselő jelen lenni.