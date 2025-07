Újabb teknőst fogtak ki a veszélyes teknősökkel teli tatabányai tóból

Nemcsak a kacsák vetnek hullámokat a tatai csónakázó tavon – páncélos lakói is vannak a víznek. A part menti növények tövében, a köveken sütkérezve, vagy a víz felszínén lebegve egyre gyakrabban lehet teknősöket látni, amelyek jelenléte sokakban kérdéseket vet fel. Ezek az állatok jellemzően nem őshonosak: évtizedekkel ezelőtt, kedvencként érkeztek, majd – miután megnőttek vagy megunták őket – sokakat szabadon engedtek a tóban. Bár első pillantásra ártalmatlannak tűnnek, ökológiai hatásuk messze nem közömbös.

A napokban beszedték a teknőscsapdákat a Csónakázó-tóról. Idén eddig 44 példányt fogtak, tavaly közel hatvanat

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Idén is több invazív teknősre bukkantak már Tatabányán, a Csónakázó-tóban. A kifogott példányok alapján az biztos, hogy már nyolc különféle, nem őshonos faj is és a kis tóban. Tavasszal a Kemma.hu is elkísérte a természetvédők önkéntesét egy teknősvadászatra. Nyáron pedig újabb csapdákat helyeztek ki a nádas mellé.

Újabb teknőst fogtak

Szabó Máté természetvédelmi őr a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy a napokban újra ellenőrizték és kivették a tóba korábban kihelyezett teknőscsapdákat. Ugyanis az elmúlt évek és fogások tapasztalatai szerint a Csónakázó-tóban továbbra is sok idegen faj él, és ezek komoly veszélyt jelentenek az őshonos mocsári teknős állományra: június közepéig összesen 44 példányt fogtak ki, köztük csupán egyetlen őshonos mocsári teknőst, amit vissza is engedtek a tóba.