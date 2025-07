Ez vár Komáromra: mutatjuk, milyen az ország legújabb külföldi boltja

Dr. Molnár Attila polgármster még tavaly jelentette be, hogy Komáromban bevásárlóudvar épül, amelyről korábban már mi is beszámoltunk. Ahogy akkor írtunk róla, Jysk, Sinsay, EcoFamily, amely már toborozza a munkaerőt, Rossman, Háda, Kik, DM is nyílik majd itt, valamint TEDi. A német üzletlánc a minap a szomszédos vármegyében, Mosonmagyaróváron nyitotta meg üzletét.

Így nyílt meg a TEDi Óváron

Fotó: Mészely Réka / Forrás: Kisalföld

Egymás után nyitja a boltjait a TEDi

Ahogy a Kisalföld írja, az első napon is láthatóan sokan keresték fel a háztartási kellékektől, a dekorációkon keresztül a partikellékekig sokféle terméket kínáló üzletet, de fotókat is mutattak az üzletről, így a komáromi, környékbeli vásárlók is el tudják képzelni, milyen kínálatra számíthatnak itt. .A TEDi egyébként hasonlatos a magyarok által közkedvelt Pepcohoz, ami szintén megtalálható lesz a komáromi bevásárlóudvarban.

Dr. Molnár Attila, Komárom város polgármestere, mikor bejelentette a bevásárlóudvar megépülését, kiemelte: