Afrikáig száll Tata gyönyöre, óriási öröm érte a természetfotóst

Óriási öröm érte a tatai természetfotóst, Milinte Juditot, aki két tatai fotójával is képviselheti Magyarországot a Ramsari Egyezményt aláíró országok 15. konferenciáján, melyet idén Zimbabwéban rendeznek meg. Judit még februárban nevezett be a pályázatra, most pedig értesítették, hogy két fotóját is kiválasztotta a zsűri.

A tatai természetfotós képei Afrikában hirdetik Tata gyönyörét

Forrás: Facebook/Milinte Judit fotói - csak TERMÉSZETesen

A tatai természetfotós Afrikáig repíti a vizek városát

A fotópályázatot a a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyeket védő Ramsari Egyezmény Svájcban működő titkársága hirdetett meg. Ahogy a fotós bejegyzésében is írta, ez a pályázati felívás az egyezményt aláíró 172 ország, partnerszervezet fotósaihoz, természetvédőihez szólt. Arra kérték a fotósokat, hogy küldjék be a két legjobb fotójukat, amelyek Ramsari területeket mutatnak be.

Ahogy arról már korábban mi is beszámoltunk, Tata 2018-ban a világon az elsők között kapta meg a Ramsari Város (Wetland City) címet. Ráadásul idén ismét különös megtiszteltetés éri a várost, mert a Ramsari Városok 4. világtalálkozójának novemberben Tata ad otthont.

– Úgy éreztem, ez a téma igazán közel áll hozzám, hisz az életem jórészt a vizes élőhelyekhez (és persze a Vadludakhoz) kötődik, és mert Tata igazán kiemelkedő Ramsari területeknek ad otthont – fejtette ki a természetfotós, aki azt is elmondta, hogy ez lesz az első olyan kiállítás, ahol a fotói nélküle szerepelnek majd, de ennek ellenére is nagyon boldog.

El sem tudom mondani milyen boldog, és büszke vagyok arra, hogy kis Hazánkat, s azon belül Tatát képviselhetem két fotómmal én is ezen a konferencián a távoli Zimbabwe-ben! Azt nem tudom még, hogy pályáztak-e mások is Magyarországról, de azt tudom, hogy nagyon boldog vagyok!

Milinte Judit sok olvasónk számára ismerős lehet, ugyanis több alkalommal is bemutattuk már fotóit, érdekes és egyben csodás videóit a Tatai Vadlúd Sokadalom kapcsán. De elénk tárta már a Gerecse gyönyörét is hatalmas szarvasrudli formájában is. Nem csak varázslatos felvételei vannak, a szíve is aranyból van. Nemrégiben számoltunk be arról, hogy egyik természetfotóját egy beteg tatai kisfiúnak ajánlotta fel.