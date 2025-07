Útlezárás jön a nyáron a Kossuth tér környékén, mondjuk meddig és hol várhatóak forgalmi változások

Kívülről egyszerű parkolónak tűnik, de a föld alatt egészen más történik. Tata most olyan megoldást választott a II. János Pál tér felújításakor, amire az országban is kevesen vállalkoztak. Most elmondjuk, hogy a tatai parkoló miatt milyen fennakadásokra számíthatnak az autósok.

Őszig biztosan zárva marad az iskola előtti parkoló a II. János Pál téren, miután megkezdődtek a csapadékvíz-elvezetési munkák az új tatai parkoló területén

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A most zajló munkálatok célja nemcsak az, hogy új burkolatot kapjon a parkoló és több legyen a férőhely, hanem az is, hogy egy fenntarthatóbb, okos vízkezelési rendszer épüljön ki. A fejlesztés során olyan burkolatot alkalmaznak, amely lehetővé teszi, hogy az esővíz ne folyjon el, hanem visszaszivárogjon a talajba. A mélyebben kialakított szikkasztóréteg segít a csapadék helyben tartásában, ezzel is hozzájárulva a talajvíz-utánpótláshoz.

Az új tatai parkoló őszre készülhet el

A projektet négy ütemre bontották – tudtuk Páli Gábortól, a kivitelező cég ügyvezetőjétől, aki a helyszíni bejáráson részletesen beszámolt a tervekről.

– A kivitelezés első szakasza már zajlik, jelenleg a parkoló területének lezárása történt meg. Itt készül el a csapadékcsatorna és az öko burkolat, vagyis az ökogránit kialakítása, amely vízáteresztő képességével különösen környezetbarát megoldást jelent.

A második ütem lesz a legnagyobb forgalmi kihívás, hiszen ekkor kerül sor az útpálya teljes cseréjére is. Ez átmeneti lezárásokkal jár majd, de az önkormányzat és a kivitelező ígérete szerint a legfontosabb, iskolakezdésre esedékes határidőt tartani tudják.

– A szeptemberi iskolakezdésre már újra használható lesz a parkoló. Ez kulcspontja a teljes kivitelezésnek, ezért minden erőnkkel ezen dolgozunk – hangsúlyozta a kivitelező képviselője.