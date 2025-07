Tovább bővül a tatai felsőoktatás, ezt a szakot tanulhatják ősztől a diákok

Végzős hallgatóit köszöntötte ünnepélyes tanévzáró és diplomaosztó rendezvényén a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara – számolt be róla a tata.hu.

Átvehették diplomájukat a diákok. Ősztől óvodapedagógus képzéssel bővül a tatai felsőoktatás.

Forrás: tata.hu

A Soproni Egyetem és Tata önkormányzata még 2017-ben kötött együttműködési megállapodást, amelynek eredményeként a Piarista Rendházban létrejött a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ (KFKK).

Bővül a tatai felsőoktatás

Az indulás évében a központ elsőként a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakot hirdette meg, majd 2019-től bővült a kínálat gyógypedagógus képzéssel, valamint pedagógus szakvizsgára felkészítő továbbképzésekkel is. Az elmúlt években összesen 117 hallgató – 63 kisgyermeknevelő és 54 gyógypedagógus – szerzett diplomát Tatán.

A mostani tanévzárón 30 végzős hallgató vehette át oklevelét. Michl József polgármester ünnepi beszédében elmondta: a város számára kiemelten fontos, hogy helyben is elérhetőek legyenek minőségi felsőoktatási képzések, hiszen ezek nemcsak a tatai fiataloknak kínálnak lehetőséget, hanem hozzájárulnak a térség szakember-ellátottságához is. Kiemelte, hogy a 2024/2025-ös tanévtől újabb szak indul: a Soproni Egyetem kihelyezett óvodapedagógus képzést is indít városunkban.

Az együttműködés nemcsak a helyi oktatási palettát gazdagítja, de a fiatalok helyben tartását is segíti, miközben a régióban egyre nagyobb az igény jól képzett óvodai és gyógypedagógiai szakemberekre. A tatai központ ezzel nemcsak egy újabb diplomát ad át a végzősöknek, hanem hosszú távon erősíti a város oktatási és szociális rendszerét is.