Újszülött halál Tatabányán: külföldre próbált menekülni a főorvos

A tatabányai újszülött halál miatt menekülő orvost is perbe fogták

Tatabányai újszülött halála - így derült fény a tragikus esetre

Dr. J. F. az osztálytalálkozóján ejtett el arról információkat, hogy mivel munkahelyén élet elleni bűncselekmény történt, ezért több orvost érintő vizsgálatot indítottak. Az eset 1983 novemberében történt. A főorvos attól rettegett, hogy a vizsgálatot követően majd ellene is eljárást indítanak, amiért elbocsájtják.

A tatabányai orvos egy NSZK-ban élő kollégájától érdeklődött arról, hogy kint milyen lehetőségek vannak. Végül a per 1984-ben meg is történt, a kórház több orvosát is letöltendő börtönbüntetésre ítélték. A külföldre menekülni igyekvő dr. J. F. is bekerült a perbe, de őt aztán nem ítélték el. Azzal ugyan meggyanúsították, hogy meghamisította a az újszülöttek halálozási statisztikáit, de aztán felmentették ez alól a vád alól.

