„Kezdőrúgásból rögtön öngól” - helyretette a kivonuló képviselőket a tatai polgármester

A polgármester posztja alatt több mint száz hozzászólás olvasható, ezek nagy része kifogásolja a képviselők viselkedését.

Mindegyik annyira harcolt, hogy bejusson a testületbe, annyira lokálpatriótanak vallják magukat, miközben a komolytalanságukat bizinyitják fontos esetekben, illetve a vállalt feladatnak felelőtlenül hátatforditanak. Hova lett a megértő együttműködő készség? Ennyire nem számitanak a szavazók, csak a szavazatok? A kampány is csak a hatalomhoz való közelkerülesről szólt? Ildikó polgármester szeretett volna lenni, milyen vezető lenne az, aki nem tud együttműködően tárgyalni és hátatfordít a feladatnak, a szavazóinak, de a juttatást elvárja? Nem fontos egyetérteni a felvezetett napirendi pontokkal, de akkor ezt jelezni kellett volna, viszont elfogadták. A városlakók joggal várjak el az együttműködő viselkedést minden városvezetésben résztvevőtől, mert ezért rendesen fizet a város.

- írta valaki. A következő kommentelő egyetértett vele:

Ha nem akarnak a városunkért dolgozni, akkor mondjanak le a képviselői "tevékenységükről"! Ez egy nagy szégyen,önmaguknak!

Sokan támogatásukról biztosították a polgármestert és sajnálatukat fejezték ki, amiért ilyen körülmények között kell dolgoznia. Volt olyan hozzászóló is, aki mindkét oldaltól más hozzáállást vár el:

- írta, de üzent az alpolgármesternek is:

Alpolgármester úr! Egy város nem a „cicaharcoktól” lesz jobb hely, hanem attól, ha a választott vezetők ott vannak, ahol lenniük kell, és teszik a dolgukat. A választók nem a sértődött kivonulásokat várják, hanem a határozott kiállást – és azt, hogy valaki vállalja a döntéseket, nem pedig elmenekül előlük.

Arcul csapott tatai választók

Boglári Zoltán képviselő közösségi oldalán arról írt, hogy "megalakulását követően rögtön PARTvonalra tette magát a PART Füge-Függetlenek Együtt frakciója... de lehet le is szakadt az a PART... azonban nem csupán egy öngólról van szó. A helyzet az, hogy a mai akciójukkal a tatai választókat is arcul csapták Kvittung Dániel alpolgármester és Könyves Gusztáv képviselő. Szalay Ildikó képviselő asszony 'csupán' hozta a formáját. Ezúttal nemcsak kirohant, hanem végleg be is fejezte a mai képviselői munkát, asszisztálva a PARTalanokhoz... Valószínűsítem ugyanis, hogy a tatai választók nem azért szavaztak a képviselőkre, hogy a munkát ne végezzék el. Viszont ma ez történt. Ők hárman határozatképtelenné tették a testületi munkát..."