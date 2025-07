Ezeken a településeken lesz szúnyogirtás

A héten szúnyogirtás várható Komárom-Esztergom vármegye öt településén csaknem 2000 hektárnyi területen: Ács, Almásfüzitő, Dunaalmás, Komárom, Neszmély. Az invázió elleni védekezés évről évre kiemelt jelentőségű, a kijelölt szakmai szervezetek pedig igyekeznek a lehető leghatékonyabban eljárni a lakosság védelme érdekében.

A héten kezdődött a szúnyogirtás a megye öt településén. A permetezés egy platós autóról történik.

Fotó: Makovics Kornél / Forrás: Tolnai Népújság

Szúnyogirtás a láthatáron

A Komárom-Esztergom Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye alapján az idén a szúnyogok gyérítését a lakott területeken egy platós gépjárműre szerelt permetező berendezéssel végzik el. Alacsony dózisban az esti órákban történik majd a permetezés, amely nem jelent veszélyt a méhekre és más nappali rovarokra. Rossz idő esetén pedig elhalasztják más napokra.

Komárom város Facebook oldalán részletes leírást találunk a permetezéskor alkalmazott szerekről. Azt is megtudhatjuk, hogy a hatóanyagok állatokra és emberekre egyáltalán nincsenek hatással. A posztban felhívják a figyelmet arra, hogy a szabadban hagyott gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, valamint a száradó ruhákat gyűjtsük össze vagy fedjük le, és mindenképpen tartsuk zárva az ablakokat a permetezés alatt és az azt követő egy órában.

Hasznos tippek szúnyogok ellen

A katasztrófavédelmi igazgatóság közleményében egy külső link is található, amely széleskörű tájékoztatást ad a szúnyogok elleni védekezésről. Több mint 50 csípőszúnyogfaj él Magyarországon, de közülük csak néhány táplálkozik emberi vérrel. A nőstény szúnyogok azok, akik vérszívással biztosítják utódaik fejlődéséhez szükséges tápanyagokat, míg a hímek inkább csak nektárt fogyasztanak. Fejlődésük vízhez kötött – akár egy pocsolyában is képesek kikelnek, így a városok belsejében is találkozhatunk velük, nem csak a vízpartokon.

A szúnyogcsípés viszketését az okozza, hogy a rovar nyálával különféle idegen anyagokat juttat a szervezetünkbe, s erre allergiás reakcióval válaszol az immunrendszer – olvashatjuk az NNGY lakossági tájékoztatójában.

A szúnyogcsípések kellemetlen, viszkető duzzanatot okoznak.

Fotó: Szendi Péter

A lakossági tájékoztatásban felhívják a figyelmet arra, hogy a központi szúnyogirtás mellett elengedhetetlen a lakosság közreműködése is: meg kell szüntetni a kertekben és az udvarokban található esővízgyűjtő helyeket.