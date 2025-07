Tatán működik a világ egyik legfejlettebb katonai szimulációs központja

A Magyar Honvédség egyik legmodernebb létesítménye működik Tatán: a szimulációs központ, ahol önjáró tüzérségi eszközökre készítik fel a katonákat világszínvonalú szimulátorok segítségével. Itt dolgozik – jelenleg megbízott parancsnokként – Szécsi Zsófia százados, aki a Fokozott Hanghatás podcast Elhivatva című különkiadásában mesélt a katonai pályáról, a családról, a kihívásokról és árult el részleteket a szimulácós központban zajló kiképzésről.

A csúcstechnológiás szimulációs központban többek között a vezetéstechnikai gyakorlaton is részt vehetnek a katonák

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Tatán, a Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandár laktanyájában egy világszinten is egyedülálló szimulációs központ működik. A korábban csak „Kupola” néven emlegetett, egykori ikonikus épület teljes felújítás után ma már a legmodernebb tüzérkiképzések színtere. A csúcstechnológiás rendszerben nemcsak a PzH 2000 önjáró lövegek személyzete, hanem a tűzvezetők, felderítők és kezelők is egyszerre, szinkronban készülnek a bevetésekre.

Egyedülálló technológia a szimulációs központban

A tatai szimulációs központ különlegessége, hogy a rendszer részei – a felderítő, a tűzvezető és a lövegszimulátor – teljesen összekapcsolhatók. Amit a felderítő katona az egyik szimulátorban „észlel”, az bekerül a tűzvezetési rendszerbe, majd a lövegszimulátorban kiadott tűzparancsot ugyanabban a szimulált környezetben vissza is tudják ellenőrizni. Ez a komplexitás nemcsak a kiképzés élethűségét növeli, hanem a katonák közti együttműködést is magas szintre emeli. Ilyen rendszer jelenleg csak néhány helyen működik a világon – a tatai központ technikai színvonala például a német hadsereg szakembereit is lenyűgözte.