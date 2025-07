Így fogj neki a szilvalekvár főzésének: tuti szupergyümölcsös receptek

A szilva hatása a szervezetre

És hogy milyen a szilva hatása a szervezetre? A fentiek okán javítja az immunrendszert, a szív- és érrendszeri betegségek ellen is véd, magas rosttartalma miatt a beleket is megmozgatja, így székrekedés ellen is jó. Ugyanez a szilvalekvár hatása is, így akár ezért is érdemes egy-két kanállal falatonzi belőle, ha szükségét érezzük. Vizelethajtó hatása is van, és diétába is beépíthető, de csak frissen. Az aszaét változatot fogyókúra alatt érdemes kerülni.