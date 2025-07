Elképesztő madártani szenzáció a legendás magyar faluban, erre senki se számított

Negyven év után újra költ a szalakóta Komárom-Esztergom vármegyében – jelentette be örömmel a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület. A fokozottan védett, ritka madárfaj hosszú évtizedek után tért vissza a térségbe mint költőfaj: két pár, egymástól viszonylag távol, Bokod és Mocsa határában neveli fiókáit mesterséges odúkban. A természetvédők szerint ez hatalmas eredmény, amely a kitartó, célzott munkának, az odúk következetes kihelyezésének és a faj országos állománynövekedésének köszönhető.

A szalakóta utolsó ismert fészkelése 1984-re tehető, amikor a bakonybánki határban, egy fás legelőn észleltek egy párt. Az elmúlt években ugyan fel-fel bukkant a vármegyében, főként tavaszi vonulása során, 2019-ben és 2024 tavaszán például Mocsa és Ács térségében figyeltek meg egy-egy párt. Ezek az észlelések már akkor is reményt keltettek, ám az idei fészkelés valódi mérföldkő.

Újra költ a szalakóta a megyében

A mocsai fiókák már meg is kapták az egyedi jelölő gyűrűket: három jól fejlett fiókát találtak az odúban. A bokodi költésnél is hamarosan sor kerül a gyűrűzésre. A madarak ilyen módon történő jelölése lehetővé teszi, hogy később nyomon lehessen követni, hol telepednek meg, hol alapítanak családot.

A szalakóta elsősorban gyíkokkal, rovarokkal, sáskákkal, egyéb gerinctelenekkel és néha kisebb rágcsálókkal táplálkozik. Fészkelőhelyéhez általában május elején érkezik vissza, a telet Afrikában tölti. Állományának növekedése az Alföld több pontján a mesterséges odúk tömeges kihelyezésének köszönhető, ám a Dunántúlon továbbra is ritkán fészkel. A szalakóta kedveli a legelők, kaszálók, mezőgazdasági területek közelségét, mert ott könnyen hozzájut táplálékához. Természetes költőhelyei az idős fák odvai, a harkályfajok által vájt üregek, de ha ezek hiányoznak, jól elfoglalja a számára kihelyezett odúkat is. Egy fészekalj rendszerint 4-5 fehér tojásból áll.

Fokozottan védett madár

A Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület a visszatérés kapcsán átnézte a régió korábbi szakirodalmát is. Eszerint a 20. század közepén még több ponton is fészkelhetett a faj a vármegyében: Dorog környékén, Csolnokon, Dágon, Máriahalmon, Péliföldszentkereszten, Komárom és Mocsa határában is említik régi források. Az elmúlt évtizedekben azonban eltűnt a térségből – mostanáig.