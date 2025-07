Szenzációs véletlen: félmilliót érő madárra bukkantak

A szalakóta fokozottan védett, eszmei értéke 500 ezer forint. Hazai állományát 1800–2000 párra becsülik, főként az Alföldön költ

Forrás: Facebook/Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület

– A mesterséges odúk nem fajspecifikusak, gyakran költ bennük más madár is mint a seregély, vagy a természetvédelmileg szintén jelentős füles kuvik. De titkon mindig reméltük, hogy egyszer szalakóta is beköltözik.

A szenzáció azonban ezzel nem ért véget. Egy másik párt Bokod közelében észleltek. Ott is egy odúban költöttek, amelyet évekkel korábban Csonka István helyi madarász helyezett ki. Egy ellenőrzés során akadtak a tojáson ülő szalakótára, akit meg is gyűrűztek.

Félmilliót ér, de pótolhatatlan

a szalakóta fokozottan védett,

eszmei értéke 500 ezer forint.

hazai állományát 1800–2000 párra becsülik,

főként az Alföldön költ

a Dunántúlon – különösen Komárom-Esztergom térségében – rendkívül ritka, ezért különösen örömteli a visszatérése.

– A szalakóta nemcsak gyönyörű, hanem kiváló indikátor faj is. Ha ő megjelenik, az azt jelzi, hogy a környezet még élhető, van elég táplálék, elég rovar, sáska, gyík. Ha megteremtjük a feltételeket, a természet visszatér – fogalmazott Szabó Máté.

A természetvédők szerint a madarak visszatérése történelmi pillanat.

– A 20. század közepén még Dorog, Péliföldszentkereszt, Komárom és Tata környékén is fészkelhetett a faj, de az intenzív mezőgazdaság és az élőhelyek átalakulása miatt eltűnt. Most, negyven év után újra itt van – és nemcsak egy példány, hanem két költőpár is – mondta a madarász.

A természetvédők most azon dolgoznak, hogy megőrizzék és bővítsék ezeket az élőhelyeket. A cél: ne csak rövid távú szenzáció legyen a szalakóta visszatérése, hanem újra stabil állomány telepedhessen meg a megyében.