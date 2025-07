Kiderült: ezeket a szakrendeléseket keresik fel a legtöbben

Négy év alatt csaknem negyedmillióval nőtt a szakrendeléseken megjelenők száma Komárom-Esztergomban. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai alapján 2024-ben összesen 1 510 533 esetet regisztráltak a vármegye járóbeteg-szakellátásában, ami 238 ezerrel több, mint 2020-ban.

Az elmúlt négy évben mintegy 10 ezer fővel nőtt a szakrendelésre érkezők száma

Forrás: Shutterstock

Az elmúlt négy év alatt több szakrendelésen is jelentős átrendeződés történt a páciensek számát tekintve. A leglátogatottabb rendelők közé továbbra is a diagnosztikai és rehabilitációs területek tartoznak, ám az egyes szakterületeken jól érzékelhetőek a lakossági igények és egészségi állapotváltozások lenyomatai is.

A legforgalmasabb szakrendelés: labor

A rangsor élén négy éve és most is a laboratóriumi diagnosztika áll, azonban a különbség jelentős: míg 2020-ban 226 672 esetet regisztráltak a laborvizsgálatok kapcsán, addig 2024-ben már 286 219 esetet. Ez közel 60 ezres növekedést jelent, ami egyaránt utalhat a szűrések bővülésére, a krónikus betegségek számának emelkedésére, és arra is, hogy a háziorvosok gyakrabban kérnek laborvizsgálatot a diagnózis megerősítésére.

Fizioterápia: töretlen a kereslet a mozgásszervi kezelések iránt

A második helyet mindkét évben a fizioterápia foglalta el, de az esetszám itt is érezhetően emelkedett: 2020-ban 185 173, 2024-ben pedig 226 249 megjelenést rögzítettek. Ez több mint 22 százalékos növekedés, és jól mutatja, hogy a lakosság jelentős része szenved mozgásszervi problémáktól, illetve egyre többen vesznek részt rehabilitációs kezelésekben is.