Kijutsz, mielőtt lejár az idő? Új szabadulószoba nyílt az erődben + fotók

1 óra 27 perc – eddig ez a leggyorsabb idő, amennyi alatt sikerült kijutni az észak-komáromi erőd új szabadulószobájából. A Pro Castello Comaromiensi és a Kalicka Polgári Társulás közös fejlesztése a Jókai 200 emlékévhez kapcsolódik, és nem is választhattak volna izgalmasabb témát, hiszen Jókai Mór legismertebb regénye, Az arany ember adja a szabadulószoba kerettörténetét.

Új szabadulószoba nyílt az észak-komáromi központi erőd ódon falai között

Forrás: Szinak Evelin

Szabadulószoba: játék, ami gondolkodtat és tanít

A történelmi kaszárnyaépület már korábban is adott otthont escaperoomnak, akkor a helyi boszorkányperek légköre töltötte be az ódon falakat. Most azonban új korszak kezdődött, mert a Jókai 200 emlékév kapcsán a játékosokat Tímár Mihály világába repítik, ahol irodalom és logika kéz a kézben járnak.

- Nem szükséges előzetes tudás Jókairól vagy a műveiről, a történet csupán díszlet. A játék során inkább logikai feladványokat kell megoldani, de közben rengeteg érdekes irodalmi és történelmi információval is találkozhatnak a résztvevők – árulta el Hajabács Zsuzsa, az erőd munkatársa. A játék nem tartalmaz ijesztő elemeket, de a komplex feladványok miatt 15 év felettieknek ajánlják.

A Jókai 200 emlékév kapcsán a tematika a nagy író kedvenc regénye, Az arany ember köré szövődött.

Forrás: Szinak Evelin

Döntsd meg te az 1:27-es rekordot!

A játék július 14-én nyitotta meg kapuit, és azóta már több csapat sikeresen kijutott, a leggyorsabb 1 óra 27 perc alatt teljesítette a kihívást. A játék három nyelven – magyarul, szlovákul és angolul – is elérhető, így bárhonnan is érkeznek a résztvevők, bátran belevághatnak.

A szabadulószoba kettőtől 6 főig látogatható. Egy játékmester végig figyeli a csapatot, és ha szükséges, kintről kisegít. A belépő 50 euró/csapat, függetlenül a létszámtól. A szervezők kiemelték, hogy eddig kivétel nélkül pozitív visszajelzéseket kaptak, főként szlovák látogatóktól.

A kijutáshoz azonban sem irodalmi, sem történelmi előtudás nem szükséges, sokkal inkább a logikai feladatokra helyezték a hangsúlyt.

Forrás: Szinak Evelin

Jelentkezz időben, amíg tart a szezon!

A szabadulószoba november 16-ig üzemel, mivel a játék az erőd fűtetlen helyiségeiben zajlik. A téli leállás után majd április 1-jén nyílik újra. A szabadulni vágyókat a hét minden napján várják, azonban kihangsúlyozták, hogy a részvételhez előzetes jelentkezés szükséges, amelyet a pevnost.komarno.eu/escaperoom oldalon található űrlapon vagy e-mailben ([email protected]) tehetnek meg.