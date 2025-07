Pokol kapuja kinyílt – itt a Stranger Things utolsó évad posztere és előzetese

Hawkins romokban. Az ég vérvörös. Vecna arca mindent betölt a poszteren, miközben a főhősök még mindig biciklin hajtanak a pusztulás felé. A Stranger Things 5. évad első hivatalos plakátja megérkezett, és nem hagy kétséget afelől, hogy ez a történet már nem gyerekeknek való – írta az IGN.hu

Megérkezett a Stranger Things 5. évad posztere – Pokoli finálét ígér

Forrás: Netflix

Stranger Things végjáték: nosztalgia és pusztulás

A Netflix nem finomkodott: a poszter mindent elmond arról, mire számíthatunk. A látványos, vörös színvilág nemcsak pusztulást jelez, hanem érzelmi végpontot is: a karakterek, akik az első évadban még gyerekként bicikliztek az iskolába, most ugyanazon járműveken hajtanak a pokol kapuja felé. A háttérben a lángoló Hawkins és a fellegekbe olvadó Vecna-jelenlét a 80-as évek filmes esztétikáját idézi, de most már valódi, sötét tétet hordoz. A képen minden ikonikus elem ismerős – mégsem ugyanaz. Mert Hawkins már nem az a Hawkins.

Ünnepi ritmus, pokoli feszültség

A Stranger Things utolsó évadát három ütemben mutatják be, magyar idő szerint: november 27-én négy résszel indul a finálé, december 26-án jön három új epizód és szilveszter másnapján érkezik a végső összecsapás. A Netflix időeltolódással, hajnalban teszi közzé a részeket, ezért nálunk mindig egy nappal később indul a tartalom, mint az amerikai premiernap. Ez az időzítés nem véletlen – a Netflix jól érzi, hogyan lehet az ünnepi időszak fényei mögé sötét árnyakat vetni. Az évadzáró nemcsak narratív, hanem naptári ívet is kapott: karácsony este, Vecnával a fa alatt. A nézőknek így nemcsak a történetet kell túlélniük, hanem azt is, hogy heteken át emésztik, vajon ki marad talpon a legvégén.