Jó reggelt!

Ma elutazok, az erdélyi határtól leszek csak egy órányira, amit a drága anyósom csak úgy emleget: a Sötét Szabolcs.

Szakoly, a Sötét Szabolcs része

Forrás: Wikipédia

"Sötét Szabolcs"

Amikor először találkoztunk, 2 éve és 3 hónapja is ezt mondta viccesen: "Na Orsikám, Lacika elhozott téged a Sötét Szabolcsba, itt aztán fel kell kössed a gatyád." Persze nem ijedtem meg, mitől is ijednék meg? Én ugyan nem, de apám falusi, úgyhogy tisztában vagyok a falusi szokásokkal és városi létemre nem az a lány vagyok, akik ódzkodik bármitől is. Kiskoromban tehenet is fejtem, és mama tyúkjai alól mindig én szedtem ki a friss, meleg tojást. Nem olyan ördögtől való az a falusi lét, főleg annak, akinek a családja erdélyi.