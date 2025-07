Sebességkorlát autópályán: ha azt hitted ennyivel menni tilos, tévedtél!

A sebességkorlát autópályán is azért van, hogy azt betartsák, a kérdés már csak az, hogy tisztában vagy azzal hogy pontosan mennyivel mehetsz? Most egy olyan örök tévhitet oszlatunk el, amire te sem gondolnál. Magyarországon a megengedett legnagyobb sebesség a sztrádán 130 kilométer/óra, de azt tudjátok, hogy mi a minimum sebességkorlát? Egészen biztosan nem az, amire gondolsz. Mondjuk!

Sebességkorlát autópályán - kiderült, ennyire lassan is mehetsz a sztrádán

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Sebességkorlát autópályán - ennyivel is lehet?

A gyorshajtás szinte mindennapos az autópályákon, sokan nem veszik figyelembe az itthon érvényben lévő 130 kilométer/órás sebességhatárt és a belső sávban 160-170-nel is tolják a belső sávban. A hamarosan hatályba lépő új KRESZ magával hozza a sebességhatár növekedését is, lesznek olyan pályaszakaszok, ahol majd 140 kilométer/órával lehet majd haladni. Bár ez kevésbé előforduló, de már biztosan tapasztaltál olyat is, hogy totyognak előtted a sztrádán, nem tudsz haladni azért, mert valaki túl lassan megy. De mi az a túl lassan, van egyáltalán olyan, hogy túl lassan?