Életének 54. évében elhunyt Schmuck Andor, a Tisztelet Társaságának alapítója, egykori politikus, közéleti szereplő és médiaszemélyiség. Halálhírét hétfőn délelőtt erősítették meg. A hírek szerint hosszú hónapok óta súlyos betegséggel küzdött, melyről korábban nyíltan beszélt a nyilvánosság előtt is.

Schmuck Andor türelemmel viselt, hosszú betegség után hunyt el 54 éves korában

Forrás: borsonline.hu

Schmuck Andor neve a 2000-es évek elején vált ismertté -

amikor az idősek jogaiért kiálló Tisztelet Társaságával országos figyelmet keltett. Később több politikai formációban is szerepet vállalt, elsősorban szociális ügyek szószólójaként, de a közvélemény számára leginkább karizmatikus, közvetlen személyiségével maradt emlékezetes.

Több tévéműsorban is feltűnt, köztük a „Nagy Duett” című szórakoztató produkcióban, ahol humorával és életkedvével lopta be magát a nézők szívébe. Betegsége ellenére az utóbbi időszakban is aktívan részt vett jótékonysági kezdeményezésekben, és egészen a legutóbbi napokig dolgozott – barátai szerint szinte a végsőkig.

A politikus halála sokakat megrendített, ismerősei, egykori kollégái, közéleti személyiségek és civilek százai emlékeznek meg róla a közösségi oldalakon. Mindannyian egy elkötelezett, érzékeny és sokszor önironikus embert búcsúztatnak.

A család kérésére a temetés részleteit későbbre ígérik, a nyilvánosságot arra kérik, tartsák tiszteletben gyászukat.

„Nemcsak beszélt a tiszteletről – meg is élte. Emlékét megőrizzük.”