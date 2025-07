Gyerek a közúti őrület legújabb áldozata, megszólaltak a mentők

Rémisztő eset történt Dorogon július 16-án, szerdán délután. Egy gyermeket ütöttek el, akihez mentőhelikopter is érkezett. A dorogimedence.hu a rolleres balesetről a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjét is megkérdezte, aki elmondta, hogy a rollerező 13 éves fiú egy autó elé hajtott. Elsődleges információk szerint a balesetben a gyermek könnyű sérüléseket szenvedett. Az elektromos roller őrület már több balesetet is okozott.

Rolleres baleset miatt riasztották a mentőhelikoptert

Forrás: dorogimedence.hu

Az Országos Mentőszolgálat a rolleres balesetekről

Az egyre népszerűbb e-rollerektől és a velük való veszélyes közlekedésről az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán írt a napokban. Az elmúlt években drámaian megnőtt az e-rollerezéshez köthető súlyos sérülések száma, a nyári időszakban szinte napi szinten találkoznak bajtársaink rolleres balesetekkel – írták a bejegyzésükben. De néhány tanácsot is megosztottak a belesetek elkerülésére:

Viseljünk mindig védőfelszerelést, fejsérülések, végtagtörések, koponyatraumák – gyakori következmények, ha valaki védőfelszerelés nélkül közlekedik.

A rolleren egyszerre csak egy ember közlekedjen! Ugyan a közös utazás biztosan nagyon mókás lehet, egy eszközön többen rollerezni rendkívül veszélyes.

Néhány elektromos roller, már igen nagy sebességgel képes közlekedni, nagyon fontos, hogy a közlekedési szabályokat betartva, a közlekedés többi résztvevőjére is ügyelve, körültekintően közlekedjetek.

A fülhallgatók viselése, a hangos zenehallgatás nagyon veszélyes rollerezés közben. Amellett, hogy elvonja a figyelmet, azt is megakadályozza, hogy potenciális veszélyforrásokat észlelj, például egy szirénázó mentőautó közeledését.

E-rollerek az utakon, de nincsenek szabályok

A rendőrség elmondta, milyen szabályok vonatkoznak az e-rollerrel közlekedőkre. Ilyen szerepük van az utakon ezeknek a kétkerekűeknek.