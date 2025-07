Súlyos döntést hozott a tatabányai trollfagyizó, innen nincs visszaút

Tatabánya extrém fagyijairól is ismert, a sokak által kedvelt Roberto Cukrászda tulajdonosai Facebookon jelentetették be a nehéz, de szükséges döntést.

Extrém fagyik: kifli és kovászos uborka fagyi a Roberto cukrászda ajánlata között

Fotó: Roberto cukrászda / Forrás: Facebook

Bejelentette a zárást a Roberto Cukrászda

Többször is megénekeltük már a Roberto Cukrászda őrültebbnél őrültebb fagyikreációit: medve sajtos fagyi, uborkás fagyi, tücsökfagyi és még ki tudja, mi mindent. A csapathoz Komárom világbajnok cukrásza, Kricky is csatlakozott. Az extrém fagyis cukrászda azonban most nehéz és súlyos döntést hozott. A tulajdonosok Facebookon közölték a hírt, a kommentelők alig hittek a szemüknek.

Forrás: Facebook/Roberto cukrászda

Pedig a cukrászda szárnyalt, a tatabányai után Budapesten is nyitottak egy üzletet tavaly. Ám, mint közölték: most egy fejezetnek vége.

Tavaly októberben nagy reményekkel indultunk Tatabánya mellett Óbudán is és rengeteg finomságot készítettünk nektek azóta, szuper kis csapatunkkal. Viszont itt a vége, (július 20-án) vasárnap este gazdasági okokból bezárjuk ezt az egységet (a budapesti üzletet) és a tatabányai cukrászdára koncentrálunk, ott leszünk 100%-ban. Nagyon köszönjük szorgos kis cukrász csapatunk munkáját, le a kalappal előttük és szeretnénk ajánlani őket bárkinek Budapesten mert egy szuper jó kis csapat! 3 cukrász 1 kézilány, 1 végzős tanuló .

- közölték a tulajdonosok.