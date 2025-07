Rekordkísérlet a tóparton: családok ragadtak pecabotot Tatán

Egymás mellett guggoltak a parton nagyik és unokák, apák és fiúk, horgászbotot tartva a Cseke-tó víztükre fölé. A generációk közös élményére építő nyári táborhangulatú rekordkísérlet idén is különleges rekordkísérletre csábította a tatai családokat.

A vasárnapi rekordkísérletre idén is sokan érkeztek a Cseke-tó partjára

A vasárnapi családi horgásznap nemcsak a pecázásról szólt: sátrak, napernyők, gumicsalik és balatoni retróhangulat várták az érdeklődőket a Cseke-tó partján. A Komárom-Esztergom vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége (KEMHESZ) idén is megrendezte az országosan egyedülálló rekordkísérletét, ahol nem egyéni teljesítmények, hanem családi összefogás jelentette a tétet. A cél: megmutatni, hogy a horgászat nemcsak sport, hanem kapocs a generációk között. Az „Egyszerre, egy időben spiccbottal horgászó család” elnevezésű rekordkísérleten olyan párosok vettek részt, ahol egy 14 év alatti gyermek és egy 18 év feletti családtag – legyen az szülő, nagyszülő vagy testvér – alkotta a csapatot.

Rekordkísérlet a tóparton

A felhívásban a szervezők külön kiemelték: a rekordkísérlethez elegendő minimum 71, legalább kétfős családi csapat, és a részvételhez ezúttal nem volt szükség érvényes horgászengedélyre – a lehetőséget épp azért biztosították, hogy azok is belekóstolhassanak a pecázás élményébe, akik eddig még nem hódoltak ennek a szenvedélynek. A rekordkísérlet célja ugyanis pont az volt, hogy minél több család egyszerre, szabályosan horgásszon egy helyszínen. Bár a rekord megdöntése ezúttal nem sikerült, viszont a korábbi csúcsot sikerült megismételni: a tavalyi évhez hasonlóan idén is pontosan 70 család vett részt az eseményen, így a „rekordtartás” teljesült – tudta meg a kemma.hu a szervezőktől.

Több volt, mint egy verseny

A hivatalos verseny reggel 9 és 10:30 között zajlott, de az esemény jóval több volt egyszerű horgászversenynél. A Napvilág Zenekar koncertje, szakmai előadás a halakról, halfelismerés, célba dobás, ugrálóvár és vattacukor is várta a résztvevő családokat. A rendezvény végén közös ebéd zárta a napot, de még ezelőtt átadták a KEMHESZ elismerését is: Heincz Ferenc „Feri bácsi" a „Komárom-Esztergom vármegye természeti környezetéért, valamint horgászsportjáért" kitüntető címet vehette át.