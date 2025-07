Te is jó évjárat vagy, ha ezt mind át- és túlélted: ilyen volt gyereknek lenni anno

Színes reklámok, amelyek ma már múltidéző kincsek

Nemcsak a szokások, de az egész vizuális világ is megváltozott azóta. A 90-es évek végének és a 2000-es évek elejének tévéreklámjai mára nosztalgikus emlékekké váltak. Egy korábbi válogatásunkban mi is felidéztük a korszak ikonikus spotjait: a harsány szlogeneket, a játékos hangulatot, a jól ismert dallamokat. Ezek a reklámok nemcsak termékeket mutattak be, hanem egy kor hangulatát is őrizték – amikor a „Helló holnap!” vagy a „Szájba rágjuk!” szövegek szinte szállóigévé váltak. A mai nézők számára ezek nemcsak marketingeszközök, hanem időutazások a gyerekkor vagy fiatalság világába.