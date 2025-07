"Szia, Kata vagyok! Van még egy Pepsid?" – Te is jó évjárat vagy, ha ezekre a reklámokra emlékszel!

A kereskedelmi csatornák megjelenésével a reklámblokkok nemcsak hosszabbak, hanem emlékezetesebbek is lettek. Ki ne emlékezne a "Helló holnap!" szlogent harsogó T-Mobile kampányokra, a Danone meleg családi jeleneteire vagy a szinte szürreális Boci csokis spotokra? Ezek a régi reklámok már nem a klasszikus „bemondós” stílusban készültek, hanem kreatív történetmesélésre és hangulatra épültek. Ez a korszak egyszerre volt harsány és érzelmes, ahol a zene, a látvány és a szlogen együtt formálták a reklámok emlékezetes világát. Az így kialakult retró stílus pedig máig velünk él – ha csak egy pillanatra is meghalljuk egykori dallamát, máris működik a múltidéző reflex.

Ezeket a régi reklámokat tényleg mindenki ismeri!

A régi reklámok hangulata ma is működik

Bár technikailag sokat fejlődött azóta a reklámipar, valami mégis elveszett. A 90-es évek végi és 2000-es évek eleji régi reklámok különleges világában volt valami emberi, közvetlen és játékos. Ezek a spotok nemcsak eladni akartak, hanem élményt is nyújtottak, és ez teszi őket ma is szerethetővé. Egyes reklámok annyira beépültek a kollektív emlékezetbe, hogy a szlogenek már idézetként élnek tovább – ilyen például a „Nem lehet megunni!” ,vagy a „Szájba rágjuk!”. Ezek a kampányok nemcsak termékeket adtak el, hanem hangulatot is – egy letűnt korszak színes, zajos, de valahol mégis otthonos világát.

Válogatás korabeli régi reklámokból

TV2 Reklámok 2000 ősz

2. MTV1 Reklámok, 2000 február- A közszolgálati csatorna korai kereskedelmi próbálkozásai

3. TV2- Reklámok, ajánlók- 2000. december 31. - Az év végi záróblokk hangulatos válogatása

4. És az örök klasszikus! " Szia, Kata vagyok! Van még egy Pepsid?"