Valami nagyon gyanús történt a Rockstar oldalán – a rajongók már kész tényként kezelik a bejelentést

A Rockstar Games hosszú évek óta híres arról, hogy nem kapkod. A GTA V lassan tizenkét éve velünk van, és három generáción keresztül futtatják – miközben a GTA VI még mindig várat magára. A Red Dead Redemption első részének modern kiadása is csak nemrég futott be PS4-re, Nintendo Switchre és PC-re, és már az is sokaknál kiverte a biztosítékot: nem újraépített verziót kaptunk, csak egy sima portot. Most viszont úgy tűnik, a Red Dead Redemption 2 is sorra kerülhet – írta az ign.hu

Red Dead Redemption 2 és GTA IV: új platformokra jöhetnek a Rockstar játékai

Forrás: ign.hu

Jön a Red Dead Redemption 2 új kiadása?

Az első nyom a Red Dead Redemption 2 hivatalos támogatási oldalán jelent meg. Egyes játékosok észrevették, hogy egy rövid ideig megjelent egy új opció: „online migration”. Ez a menüpont azóta eltűnt, de a Redditre feltöltött képernyőmentések szerint valóban ott volt. A játékosok szerint ez arra utalhat, hogy a Rockstar lehetőséget készít elő a játékosprofilok és mentések átvitelére új platformokra – ez pedig csak akkor indokolt, ha érkezik egy új verzió.

A találgatások szerint ez lehet egy natív PS5-ös vagy Xbox Series X/S-es kiadás, esetleg egy Switch 2-es változat, főleg hogy utóbbi egyre többet szerepel a szivárgásokban, mint célplatform.

A GTA IV is visszatérhet – de nem úgy, ahogy eddig

A másik, hasonló szivárgás a 2008-as Grand Theft Auto IV-et érinti. Itt is a támogatási oldalon bukkant fel egy új platform a listában: PlayStation 4. Ez az opció szintén csak rövid ideig volt látható, mostanra el is tűnt – de ismét jöttek a mentések, posztok és összehasonlítások a Redditen.

A játék soha nem jelent meg PS4-re vagy Xbox One-ra – annak ellenére, hogy ezek a generációk végigfutottak a Rockstar más címeivel. A GTA IV viszont mostanáig kizárólag PS3-on, Xbox 360-on és PC-n volt hivatalosan elérhető. Igaz, Xboxon visszafelé kompatibilitással most is játszható, de ez nyilván nem ugyanaz, mint egy felújított vagy natív kiadás.

A rajongók régóta követelik – a Rockstar most talán lépett

A Rockstar eddig is ismert volt arról, hogy a népszerű játékait újra és újra kiadja modernebb rendszerekre, de a Red Dead Redemption 2 esetében ez még nem történt meg – annak ellenére, hogy a játék 2018-ban jelent meg PS4-re és Xbox One-ra, majd 2019-ben PC-re. Azóta csak visszafelé kompatibilitásban működik PS5-ön és Xbox Series-en.