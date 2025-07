Itt van Komárom-Esztergom 10 legjobb pulled pork-szentélye

A tépett hús, azaz a pulled pork hazánkban is nagyon népszerű lett az utóbbi években. A gasztronómiai kínálat palettáján megjelentek a pulled pork-szendvicsezők, és sokan otthon, baráti összejöveteleken kísérleteznek a lassú barbacue-zással.

Az ország legjobbjai is szerepelnek a listán. Soroljuk, hol ehetitek a legjobb pulled porkos, azaz tépett húsos ételeket.

Forrás: Pinterest

Pulled pork, azaz tépett hús: mi a titka? Itt vannak a legjobb helyek

De kezdjük az elején, ha valaki még nem találkozott ezzel a fajta, a street foodosok által is kedvelt étellel. A pulled pork recept egyszerű(nek)tűnik: titka az alacsony hőfokon, órákig füstölt fűszeres hús. A lassú sütésnek köszönhetően a hús hihetetlenül omlós, zaftos és puha lesz - szálakra szedve tálalják. A tépett hús hagyománya az amerikai kontinensről, a hagyományos barbacue-zás szülőföldjéről származik, és néhány éve meghódította hazánkat is. Általában coleslaw saláta, szósz dukál hozzá.

Többek közt így kezdte pályáját az Év esztergomi lángososa, Patkó Gergő is, mint nemrég vele megjelent interjúnkban elmesélte.

Összegyűjtöttük Komárom-Esztergom legjobb helyeit, ahol tépett húsos is repertoáron: azért is, ha még nem kóstoltátok, és azért is, ha további helyeket fedeznétek fel. Segítségül a Google értékeléseket hívtuk, ezek alapján gyűjtöttük össze a legjobb értékeléssel bíró pulled porkot is készítő helyeket – köztük vannak a legjobb hamburgerezők is.

Top 10 pulled pork-ot készítő hely

4,9 csillag Esztergom, Smoke&Smell BBQ

Esztergom tépett húsosa a belvárosban található, a sétálóutcává alakult Simor János utcában. A hangulatos környezetben kiülési lehetőség is van. A hely egyébként a Street Kitchen Guide ajánlójába is bekerült - nem véletlenül. A pulled pork mindenféle variációja elérhető, különböző, opcionális adagokban. 4,9 csillag Tatabánya, SD Coffee Bar&Pizza

Tatabánya exkluzív kialakítású helye a Bánhidai lakótelepen foglal helyet. Itt pulled porkos szendvics található az étlapon, több más mellet. Az árak 2-4 ezer forint között mozognak. 4,8 csillag Dömös, Betyár Batyu

Az Esztergom környékiek és a turisták által is kedvelt hely a 11-es főút mellett található - szóval aki útközben megéhezik, itt nem csalódat az ételekben. Az árak 2 és 4 ezer forint között mozognak 4,8 csillag Komárom, Mamut Gasztro Műhelye

A Petőfi Sándor utca gasztroműhelye elsőre szerény kinézetű, ám bent - az értékelések szerint- feltűnő minőégű lés mennyiségű falatok készülnek. Árak 2 és 4 ezer forint között mozognak. 4,8 csillag Környe, Parázs Bisztró

Környén, az Alkotmány utcán elhelyezkedő bisztróban burgerek, pizzák és desszertek várják vendégeket. 4-6 ezer forint körüliek az ételek. A cég házhoz szállítást is vállal. Az értékelések szerint az adagok bőségesek. 4,7 csillag Nyergesújfalu Bali Art Cafe Bistro

A Bartók Béla úti bisztróban a keleti, a magyaros ételeken kívül a pulled pork is megtalálható az étlapon. Az árak jórészt 3 és 6 ezer forint közöt mozognak. A hangulatot sokan méltatták értékelésükben. 4,7 csillag Komárom, Nana Pizzéria

A fatüzelésű kemencében sült pizzákon kívül gyros, hamburger, és más főételek is vannak a kínálatban, illetve külön sorolják a marhahúsból készült ételeket. Az árak 4 és 6000 forint között mozognak, házhoz szállítás is van. 4,6 csillag Tardos, Kemencés fogadó

A népszerű fogadó és étterem mindent tud, ami hús. Így a pulled pork is megtalálható az étlapjukon, a tépett hús tarjából készül. A festői település központjában, a Templom téren találhatóak, árai 3 és 6 ezer forint körülmozognak. 4.6 csillag Tata, Malom és Kacsa

A nemrég újjászületett tóparti hely étlapja követi a trendet, így tépett csirkehús készítenek. Az étterem heti hét nap estig nyitva áll. 4,6 csillag Tata, Bacon Burger

A tatai burgerező a Piactéren van, de házhoz szállítást is kérhettek. Pulled porkos szendvics az étlapon, az árak

+1 Esztergom, PG's BBQ&Grill

A PG's lángosozója, Patkó Gergő szenvedélye minden, ami barbacue, szkerezés, grill. A kemencéje az EsztergomiPiaconis rendszeresen izzik nagyobb rendezvényeken - pulled pork is készül nála alkalmanként.