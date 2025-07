Nem vettek fel? Még van esélyed bekerülni az egyetemre

Kihirdették az idei felvételi ponthatárokat – és bár sokan örülhetnek a sikeres felvételinek, nem mindenki került be arra a képzésre, amit elsőre megjelölt. Ha te is azok közé tartozol, akik most csalódottan nézik az E-felvételi felületét, ne csüggedj: van még lehetőséged tanulni szeptembertől – csak más úton kell megközelítened a célt. A pótfelvételi is egy lehetőség.

Tegnap este kihírdették a felvételi ponthatárokat, azonban nem mindneki kapott jó hírt. Azonban van még esély. A pótfelvételit julius végén hirdetik ki

Fotó: FULOP ILDIKO

Elmaradt a felvételi öröm – de szerencsére ez még nem a világ vége. A legkézenfekvőbb megoldás a pótfelvételi, amelyeket július végén hirdetnek meg.

Irány a pótfelvételi

Ilyenkor az egyetemek és főiskolák újra nyitnak néhány szakot, ahova a fennmaradó helyekre lehet jelentkezni – igaz, csak egy képzést jelölhetsz meg, és jellemzően önköltséges formában indulnak ezek a szakok. A ponthatárok nem mindig alacsonyabbak, mint júliusban, de néha meglepően kedvező feltételekkel lehet bekerülni egy-egy helyre. Fontos, hogy figyeld a felvi.hu-t, ahol minden aktuális információ, határidő és szaklista elérhető lesz.

Jelentkezni kizárólag az E-felvételi rendszerében lehet, Ügyfélkapus azonosítás után, egyetlen felsőoktatási intézmény, egyetlen képzésére (ugyanazon jelentkezési hely mindkét finanszírozási formája egy jelentkezési helynek számít).