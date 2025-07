Paradicsomgyilkosok a kertben – poloskák keserítik meg a nyarunkat

A nyári kertek egyik legbosszantóbb állata a poloska. Bár nem terjesztenek betegségeket, kárt okoznak a termésben – és ráadásul büzösek is. A poloska az ízeltlábúak közé, azon belül a rovarok osztályába tartoznak, és a félfedelesszárnyúak rendjébe soroljuk őket.

Szakértőt kérdeztük, hogy mit keresnek a poloska a veteményesben

Fotó: Kállai Márton

Nevüket onnan kapták, hogy szárnyuk előrésze hártyás és kitines egyszerre, ami féloldalasnak tűnő megjelenést ad nekik. Szaporodásuk kifejéléssel történik: a kikelő kispoloska már nagyon hasonlít a felnőttekre, csak szárnyai még hiányoznak.

Poloska a veteményesben

Oláh András, a Tatai Sziget Kör Természetvédelmi Egyesület elnöke hangsúlyozta: a poloskák nem veszélyesek az emberre, de az étel növényeket alaposan megkárosíthatják. Szúró-szívó szájszervükkel megszúrják a paradicsomot, paprikát, káposztát, s kiszívogatják a nedveket. A szúrás helye befeketedik, megrohad, és gyakran ehetetlenné teszi a termést.

A legelterjedtebb invazív fajok közé tartozik a zöld vándorpoloska és a márványospoloska. Ezeket a kereskedelem és a globális felmelegedés segítette északabbra: ma már nemcsak délen, de országszerte megtalálhatók. Gyakran összetévesztik őket őshonos poloskafajokkal, mint amilyen a zöld bogyómászó poloska vagy a bence poloska.

Fontos az időzítés

Megfigyelések szerint a levelek fonákján elhelyezett petékből kikelő fiatal egyedek képesek két-három növényt is megrongálni. Ezért fontos, hogy időben eltávolítsuk a petecsomókat, illetve begyűjtsük a kifejlett egyedeket. Oláh András saját praktikát is megosztott:

– A poloskákat vödörbe gyűjtöm, és odaadom a tyúkoknak. Őket nem zavarja a büz, a madarak szaglása gyenge, és szívesen megeszik ezeket az állatokat." A poloskák jelenléte nem jelent automatikus veszélyt. A paradicsomot, ha szúrásnyomot látunk rajta, nyugodtan meg lehet menteni: csak ki kell vágni az érintett részt. Az invazív rovarok viszont a jövőben is kihívást jelentenek majd, hiszen a klímaváltozás és a nemzetközi árukereskedelem egyre több fajt juttat el hozzánk is. Ha vigyázunk a kertünkre, figyeljük a levelek fonákját, és időben begyűjtjük a nem kívánatos vendégeket, akkor még menthetjük a nyári termést – és a tyúkok is örülni fognak.