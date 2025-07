Hamarosan az összes kívánságod teljesülhet: jönnek a Perseidák

Az év legnépszerűbb égi eseménye, a Perseidák meteorraj érkezését még az ok is várják, akik nem csillagászat a hobbijuk. Mondjuk, melyik napokon nézzetek az égre - talán még a kívánságotok is teljesül.

A csillaghullás pontos dátumát jegyezd fel, hiszen éjszakánként csodát láthatsz. Itt a dátum, mikor érkeznek a Perseidák hazánk fölé.

Forrás: 24 Óra

Perseidák: hullócsillagokkal lesz tele az ég

A Perseidákat először a kínai csillagászok figyelték meg először, első említéseik Kr.u. 36-ban voltak. Japán, kínai, koreai megfigyelések már a 8. és 9. században is előfordultak, később azonban a 12. század körül már csak szórványosan említik őket, írja a Wikipédia szócikke. Újkorban újra felfedezték a csillaghullást: Adolphe Quetelet 1835-ben Brüsszelben írta le először. Mint lejegyezte: az auguasztusi meteorraj a Perseus csillagkép irányából sugárzódik szét, innen az elnevezéük is. Valójában 109P/Swift-Tuttle üstökös törmeléke ez a sok "csillag", amely a Föld minden évben áthalad. A hullócsillagokat Szent Lőrinc könnyeinek is nevezik.

Augusztusban tetőzik a hullócsillag-időszak

A Perseidák első darabjai már július 14-én megjelentek, ám a legtöbb hullócsillag augusztus 11 és 13 között várható, ekkor tetőzik írta a Feol. Egészen szeptember 1-jéig láthatóak az égbolton.

Ha az időjárás is kedvez, óránként akár 50–100 meteor is feltűnhet, így érdemes időt szánni az égbolt kémlelésére. Hogy honnan látható a csillaghullás?Ajánlott a városi, fényszennyezett területektől távolabbról kémlelni az eget, hiszen a így jobban láthatóak a szaladó fénypöttyök.

A tavalyi Perseidák pillanatait visszanézhetitek Solymos Ákos lélegzetelállító fotóin, amelyeket Tatabányától egy órányi autóútra készített.