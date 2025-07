Bezár a Pepco Magyatországon? Eldőlt a kérdés 

Ahogy korábban megírtuk, a Pepco-csoport egyik európai leányvállalata csődvédelmi eljárást kezdeményezett, ami komoly következményekkel járhat: több tucat üzlet végleg lehúzhatja a rolót, és közel ötszáz dolgozó válhat munkanélkülivé.

A Pepco németországi boltjai közül több is bezárhat – közel 500 dolgozó állása került veszélybe

Forrás: NurPhoto via AFP

Az intézkedés leginkább az érintett ország keleti térségeiben működő üzleteket érinti. A Pepco ugyanakkor jelezte, hogy a lépés kizárólag a német piacot érinti.

Bár a vállalatcsoport összességében kedvező eredményeket mutat, a németországi piacon jelentős korrekcióra van szükség. A cég tavaly már kivonult Ausztriából, és most egy hasonló lépés következhet Németországban is. A magyar piacot azonban nem érinti az átszervezés: a hazai több mint 260 Pepco bolt továbbra is zavartalanul működik, és a vállalat hangsúlyozta, hogy Magyarország kulcsszerepet tölt be a régiós stratégiájukban.

Stabil növekedés és terjeszkedés jellemzi a magyar Pepco-hálózatot

A vg.hu cikke szerint a cég új üzleti modellre vált, és a németországi racionalizálás után a kelet-közép-európai régióra helyezi a fókuszt. A Pepco márka a 2025. június 30-án zárult harmadik pénzügyi negyedévben több mint 1 milliárd eurós árbevételt ért el – ez zsinórban a harmadik negyedév, amikor nőttek az azonos üzletekre vetített eladások, miközben a bruttó árrés is tovább emelkedett. A vállalat szerint ez is azt mutatja, hogy a diszkontlánc képes volt alkalmazkodni az inflációs nyomáshoz és a változó vásárlói igényekhez. További részletek a vg.hu cikkében olvashatók.

Pepco Komárom-Esztergom megyében

Jelenleg 10 üzlet működik, az alábbi településeken vármegyénkben: