Már szórólapot is osztottak a fizetős parkolásról, most mégis visszakozik a tatabányai Interspar

Az INTERSPAR Tatabánya, Győri út 7. szám alatti parkolójában 2025. július 14-től vezették volna be a díjfizetést. Az áruház szórólapokon tájékoztatta a vásárlókat arról, hogy az első óra parkolás továbbra is ingyenes maradt volna, a parkolás pedig az EasyPark alkalmazáson keresztül lett volna elérhető.

VISSZAKOZOTT AZ INTERSPAR TATABÁNYÁN A PARKOLÓ ÜGYÉBEN

Forrás: facebook

Fizetős parkoló terve, majd visszalépés

A szórólapok terjesztése azonban hirtelen megszűnt, a fizetős rendszer bevezetését pedig elhalasztották.

A döntés a közösségi médiában is visszhangot kapott. Több tucat hozzászólás érkezett a témában, amelyek alapján a fizetős parkolás nem nyerte volna el a helyiek tetszését. Egy hozzászóló úgy fogalmazott: „Tüntetést kell szervezni ha mégis be hozzák!! Én nagyon sok pénzt szoktam ott hagyni az Intersparba és pofátlanul még a parkolást is fizetőssé akarják tenni!” Más a technikai nehézségeket emelte ki: „"Szóval kifizettem a parkolás díjat egèsz évre, és ha vásárolni szeretnek akkor még plusz fizessek?? Ez már rablás. Főleg úgy, hogy kb 20 perc alatt bevásárolok, aztán a pénztárnál állok 1 órat mert kb. 2 működik. Innentől azt hiszem részemről felejtős az Interspar, ha ezt bevezetik.”

Hivatalos közleményt az áruház nem adott ki, így az elhalasztás okáról nincs nyilvános tájékoztatás csak annyi hogy döntés fog születni, várhatóan a hétvégén. Addig mindenki változatlan feltételekkel tud az Interspar területén parkolni.