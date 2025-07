Bombahír: új fejlemény a tatabányai fizetős parkolás ügyében

Gutai Zsolt képviselő tette közzé közösségi oldalán, hogy újratárgyalják a fizető parkolási rendszert. Sokan kritizálták az új parkolási rendszert, és nem csak tatabányaiak, hanem más városokból érkezők is, akik itt akarnak parkolni. Most új esélyt kap a város.

Újratárgyalják a parkolási rendeletet

Fotó: Hagymási Bence

Parkolás: mi lesz a történet vége?

Sokan kiakadtak a tatabányai fizetős parkolás kapcsán. A problémát nem csak a parkolás fizetőssé tétele jelentette, hanem a bevezetése körül kialakult furcsaságok sorozata, amelyekről mi is beszámoltunk. Gutai Zsolt képviselő tájékoztatta a követőit, hogy levelet kapott, melyben leírják, hogy újabb törvényességi problémák kerültek elő a parkolási rendelettel kapcsolatban, így ezt az augusztusi közgyűlésen újratárgyalják.

"Júliusban újabb törvényességi felhívás érkezett a hivatalba, amely már tartalmi elemeket is érintett és ez sokkal súlyosabb problémának tűnik. A képen látható levélben utal a kormányhivatal arra, hogy több bevezetett rendelkezés nem felel meg a hatályos jogszabályoknak" - írja a képviselő Facebook bejegyzésében.

A képviselő azt leírta, hogy mikor fog sor kerülni ennek az ügynek az újratárgyalására:

"A levelükben leírják, hogy a hozzájuk érkezett megkeresésekre, az érintettek nagy számára és a szabályozási tárgykör súlyára tekintettel, valamint figyelemmel arra, hogy a rendelet átfogó felülvizsgálatára a tatabányai közgyűlés csak annak hatálybalépését követően kerített sort, a parkolási rendelet érdemi törvényességi vizsgálatát is elvégezték. A vizsgálat során feltárt jogsértésekre tekintettel törvényességi felhívás kibocsátásáról döntött a kormányhivatal, melyben határidőt tűztek a feltárt jogsértések orvoslására. Ez a határidő maximum 45 nap lehet, ami azt jelenti, hogy az augusztusi közgyűlésen előkerül a téma."

Az eddigi problémák

Nemrég felfedezték azt a problémát is, hogy a regisztrációt jogellenesen vezették be. Előtte pedig azzal volt probléma, hogy olyan helyen is fizetőssé tették a parkolást, ahová a behajtás alapvetően is engedélyhez kötött. Az Intersparnál eddig ingyenesen tudtak parkolni a lakosok, ám a napokban a közfelháborodás ellenére ott is fizetőssé vált, ám csak a harmadik órától kell fizetni.