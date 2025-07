Paradicsompara a kertben

A kertészek is aggódnak, hogy már július közepe van és még mindig nem érett be a paradicsom. Vajon mi lehet a baj? A paradicsom általában ebben az időszakban szokott beérni. Más években ilyenkor már javában tartott a betakarítás, idén azonban többen is panaszkodtak a közösségi médiás csoportokban, hogy nem hajlandó beérni a paradicsom.

Zöld marad a paradicsom: sok oka lehet

Fotó: Artur_Sarkisyan / Forrás: Shutterstock

Paradicsom: fontos a megfelelő környezet a pirosodáshoz

Több oka is van a jelenségnek - írja a ripost.hu. Az első, hogy melege van a paradicsomnak: a nagy hőség nincs jó hatással a termésre.

A második az, hogy túl sűrű a lombozat, ami azt jelenti, hogy elburjánzott és vissza kell metszeni a bokrokat, hogy napfény érje a bogyókat.

A harmadik ok, ami miatt a paradicsom nem érik be, az a tápanyag hiány. Tápoldatra van szüksége, a gondozás mellett. A további részleteket a Ripost oldalán olvashat.

A paradicsom gondozása komplex feladat, akkor hoz jó termést, ha megfelelő mennyiségben és jókor locsoljuk, erről itt írunk.

