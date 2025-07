Meghalt a sötétség hercege Ozzy Osbourne - íme a legnagyobb slágerei

Július 22-én, 76 éves korában meghalt Ozzy Osbourne. A Black Sabbath frontembereként ismert zenész az 1970-es években vált világhírűvé, majd szólóelőadóként is hatalmas sikereket ért el. Bár legtöbben zenei pályafutásáról ismerték, a családjáról szóló valóságshow-t se felejtsük el. Megosztó személyiség volt, de kétségtelenül nyomot hagyott a rocktörténelemben.

Elhunyt Ozzy Osbourne

Forrás: Getty Images

John Michael Osbourne néven született 1948. december 3-án, az angliai Birmingham városában. A Black Sabbath tagjaként forradalmasította a heavy metal műfaját, szólókarrierje pedig csak tovább erősítette ikonikus státuszát. Távozásával egy korszak zárult le – írta az Index.hu.

Már általános iskolás korában ráragadt az „Ozzy” becenév, ahol tanulmányai nem mentek zökkenőmentesen, mivel diszlexiával kellett megküzdenie. Életének viharos időszakában szeretett bele a zenébe. 1968-ban megalapította az először Polka Tulk Blues nevű zenekart, ami később az Earth nevet kapta. Akkor kezdtek felfigyelni rájuk, amikor áttértek a heavy metalra, de mivel ilyen nevű banda már létezett, megszületett a Black Sabbath. Debütáló albumukat 1970-ben adták ki. Már ezzel hatalmas hírre tettek szert, és csak ezután jöttek az igazi slágerek, mint a Changes vagy a Paranoid. Hiába kritizálták őket, ettől csak még népszerűbbek lettek.

Jött a szólózás

Sok énekessel ellentétben a zenész a Black Sabbathból való kiválása után sem tűnt el a süllyesztőben. A ’80-as években imádták, minden albumát siker kísérte, majd jött a Grammy-díj is. És persze, hogy is feledhetnénk a legnagyobb slágereit, mint a No More Tears, a Mama, I'm Coming Home, vagy a Live & Loud, ami visszahozta őt a visszavonulásból.

Ozzy méltó búcsúval köszönt el a rajongóitól

Éveken át tartó egészségügyi problémák, köztük a Parkinson-kór ellenére Osbourne vállalta, hogy utoljára színpadra áll. Az utolsó búcsúkoncertje ami alig két hete volt, az ikon 40 ezer rajongó előtt lépett fel: egy fekete trónon emelkedett fel a színpadra, amelyet drágaköves koponyák díszítettek. A felejthetetlen pillanatot a Black Sabbath zenekar színpadra lépése követte, a tagok együtt adták elő a legendás dalokat köztük az Iron Man-t és a Paranoid-ot is.