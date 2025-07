Mindent vágsz Ötvös Csöpiről? Itt a nagy kvíz a magyar Bud Spencerről

Ötvös Csöpi visszatér! Hamarosan újra a televízió képernyőin élvezhetjük Bujtor István kalandjait. Nagyot húzott a TV2 Csoport, a nyár utolsó részébe becsempészi a retró életérzést minden háztartásba, ahogy arról a tenyek.hu is beszámolt. Ennek apropójából arra vagyunk kíváncsiak leújabb kvízünkben, hogy mennyire emlékszel az ikonikus Bujtor-filmekre és Ötvös Csöpi sztorijaira.

Ötvös Csöpi és vele az izgalom is visszatér

Forrás: Port.hu

Ötvös Csöpi újra a képernyőn

Talán nincs is olyan magyar ember, aki ne ismerné Bujtor Istvánt. A Balázs Béla-díjas magyar színész, filmrendező, forgatókönyvíró, producer megkerülhetetlen alakja a hazai filmes világnak. Ő hívta életre Ötvös Csöpi karakterét is, akiért az egész ország rajongott és rajong még most is. A Pogány Madonna, a Csak semmi pánik, Az elvarázsolt dollár, a Hamis a baba, valamint a Zsaruvér és Csigavér 1-3. olyan kultikus alkotásokká váltak, amelyeket még ma is szívesen néz meg az ember nosztalgikus emlékeket idézve.

Bujtor István sokak számára nem csak Ötvös Csöpiként ismert. A világ egyik, ha nem a legjobban szeretett színészének, Bud Spencernek volt a magyarhangja. Már csak ezt olvasva is sokakban felcsendül az az ékes hang, amelyek mellé hatalmas pofonok társultak, meg persze a sok-sok nevetés a képernyőkhöz tapadva. Most a TV2 Csatorna több héten keresztül visszahozza számunkra Bujtor István és Kardos doktor kalandjait. Ahogy Tények cikkében is szerepel, a Mozi+ műsorán augusztusban hétvégéről hétvégére lesz látható szombatonként 18 óra 45 perctől a Zsaruvér és Csigavér 1-3.

Mennyire ismered Ötvös Csöpit?

Most mi is visszarepítünk az időben, egy kvíz formájában. Most megmutathatod, hogy valóban mindent tudsz-e Ötvös Csöpiről. Nincs más dolgod, mint helyesen válaszolni az általunk feltett 10 kérdésre. Lássuk, neked mennyire megy könnyen.