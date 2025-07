Hivatalosak az Otthon Start Program részletei: így juthatsz 3 százalékos lakáshitelhez

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, az ősztől induló Otthon Start Program lakáshitel azoknak a fiataloknak szeretne kedvezni, akik életüket most terveznék kezdeni, és ingatlanvásárlás, lakásvásárlás előtt állnak. A kormány most társadalmi egyeztetésre bocsátotta a program részletszabályait. Mondjuk a részleteket.

Az Otthon Start hitel célja megfizethetőbbé tenni a lakáshitelezést

Forrás: ingatlanbazar.hu