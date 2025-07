5+5 tuti lakás és ház, amire bőven futja az Otthon Start Programból és még marad is

Összeszedtük az Otthon Start program feltételeit, amit meg is osztunk olvasóinkkal. A lakáshitel program egyébként, ahogy a Világgazdaság is írta, szeptembertől fog elindulni. A 3%-os lakáshitel feltételeit is megosztjuk olvasóinkkal, és az Ingatlanbazár hirdetéseiből 5-5 ajánlatot is mutatunk. Mint ismert, az első lakás megvásárlását segíti ezzel a kormány.

Az első lakás megvásárlását segítő Otthon Start Program a már meglévők támogatásokkal is kombinálható.

Kedvezőek az Otthon Start Program feltételei

Az ősztől induló Otthon Start lakáshitel kedvez azoknak a fiataloknak, akik életüket most terveznék kezdeni, és ingatlanvásárlás, lakásvásárlás előtt állnak. Megmutatjuk, mik a feltételei a programban való részvételnek, egyúttal hangsúlyozzuk, érdemes lakáshitel kalkulátort használni, mert ezáltal megtudhatjuk, mennyivel kedvezőbb a lakástámogatás. Érdemes tehát elkezdeni eladó házat, eladó lakást nézegetni.

Ki veheti fel a 3 %-os lakáshitelt?

Az Otthon Start Program támogatása időkorlát nélkül lesz elérhető, mi több keretösszeget sem fognak megállapítani.

Mindenkire vonatkozik, akinek nincs és/vagy nem is volt ingatlana, és lakóingatlanban 50 százaléknál nagyobb részesedéssel még nem rendelkezett.

Az ingatlan bármilyen magyarországi címen lehet, települési megkötés nélkül.

Az ingatlan használt és új építésű egyaránt lehet.

Milyen feltételekhez kötött a lakáshitel felvétele?

Kamat: fix 3 százalék a futamidő végéig.

Futamidő: maximum 25 év.

A hitel maximum 50 millió forint.

maximum 50 millió forint. 10 százalék önrész, ezt a 40 év felettiek esetében is ki szeretné harcolni a kormány

Legalább kétéves magyarországi tb-jogviszony szükséges.

Nem korhatárhoz kötött.

Nincs házasságkötési és gyerekvállalási kötelezettség.

Más hitelprogrammal, összevonható.

Lakáshitel kalkulátor: ezzel kell számolni

Az ingatlan értékének felső határa: lakás esetében 100 millió, ház esetében 150 millió forint.

A négyzetméterár felső határa: 1,5 millió forint.

Az általános hitelfelvételi szabályok jelentenek korlátot, a hitelképességet a bankok fogják vizsgálni.

A hitel forintalapú, nem pedig devizaalapú.

A teljes, 25 éves futamidőre a maximálisan igényelhető 50 millió forintos keretösszeggel számolva a jelzáloghitelnek 237 ezer forint lenne a havi törlesztőrészlet, míg a futamidő végéig visszafizetett teljes összeg 71,1 millió forint körül alakulna. A jelenleg elérhető legkedvezőbb piaci ajánlat esetében a kamat 6,18 százalék, a THM pedig 6,45 százalék. Ez 330 ezer forintos havi törlesztőt jelentene, míg a futamidő végéig közel 100 millió forintot kellene visszafizetni a minket hitelező banknak. Vagyis az Otthon Starttal havi szinten 93 ezer, éves szonten több mint egymillió forintot spórolhatunk. Az Origo arról is írt, hogy 20 millió forintnál, 25 éves futamidőre 94 ezer forinttal kell számolni. Ha ez 25 millió forint, akkor 118 ezer 500 forinttal, 30 millió forintnál 142 ezer forinttal, 40 millió forintnál 190 ezerrel havi törlesztőként.

