Egészségügy 16 órája

Itt a csattanós válasz az orvoshiányt kiáltóknak: megvannak a friss számok

Országosan is nőtt az egészségügyi dolgozók száma az elmúlt években. Az orvosok száma Komárom-Esztergom vármegyében is emelkedett, miközben a térségben a kórházi fejlesztések és a támogatott lakhatás is vonzóbbá tették a pályát.

Az egészségügyi ellátás színvonala különösen Tatabányán emelkedett látványosan: az orvosokat új épületszárny, csúcstechnológiás labor és támogatott lakhatás várja. Nem is csoda, hogy a megyében látványosan nőtt az orvosok száma. Nőtt az orvosok száma az elmúlt években. Ez a tatabányai kórház fejlesztésének is köszönhető, ahol tavaly adták át az új, csúcstechnológiás épületszárnyat

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra Így alakult az orvosok száma A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az elmúlt négy évben érezhetően nőtt az orvosok száma Komárom-Esztergom vármegyében: míg 2020-ban 725 orvos dolgozott a térségben, addig 2024-re ez a szám 800-ra emelkedett. Ez 10 százalékos növekedést jelent. Országosan ennél is gyorsabb ütemű volt a bővülés: 2020-ban 37 188, 2024-ben pedig 43 123 orvos szerepelt a nyilvántartásban, ami körülbelül 16 százalékos emelkedés. A megyei orvosellátottság aránya szintén javult: 2020-ban 24,5, 2024-ben pedig már 26,7 orvos jutott tízezer lakosra.

A kedvező tendencia hátterében a régió egészségügyi infrastruktúrájának folyamatos fejlődése is szerepet játszik. Tatabányán az elmúlt években jelentős fejlesztések valósultak meg a Szent Borbála Kórházban, amely ma már nemcsak a megyeszékhely, hanem a teljes régió egészségügyi központjává vált. Mint arról korábban beszámoltunk a legfrissebb beruházás során csaknem 1 millió euró értékű korszerű laborberendezést állítottak üzembe. Az új eszközöknek köszönhetően az eredmények akár egy órán belül elkészülhetnek, ami jelentősen javítja a betegbiztonságot. Szintén mérföldkő volt a 2024-ben átadott új épületszárny, amely 9 milliárd forintból épült meg. A beruházás nemcsak a szolgáltatások bővítését, de az orvosok és szakdolgozók munkakörülményeinek javítását is szolgálja.

Várják az új orvosokat – Kiemelten figyelünk az orvos- és szakdolgozóképzésre. A kollégák lakhatását tudjuk támogatni a tatabányai önkormányzat segítségével és a kórház területén lévő felújított orvosgarzonokkal. Oktatókórház vagyunk és tudományos programokat is indítottunk, mert célunk, hogy a kollégák ne csupán dolgozzanak, hanem folyamatosan fejlődjenek is – mondta korábban Virág József, a Szent Borbála Kórház főigazgatója a Kemma.hu-nak.

A térség orvosellátottságának további javítása érdekében a cél nemcsak az, hogy több orvos dolgozzon Komárom-Esztergomban, hanem az is, hogy hosszú távon itt maradjanak, szakmailag fejlődhessenek – és ezzel biztosíthassák a lakosság számára a stabil és minőségi egészségügyi ellátást. Esztergomban új kórház épülhetne Esztergom és térsége fejlesztéséről tett nagy bejelentéseket Lázár János építési és közlekedési miniszter nemrég: Erős Gábor országgyűlési képviselővel és Hernádi Ádám esztergomi polgármesterrel plenáris ülésen beszélték át Esztergom jövőjét az év elején. A találkozó utáni sajtótájékoztatón többek között az esztergomi Vaszary Kolos Kórház fejlesztése is szóba került. Lázár János szerint sokkal költséghatékonyabb lenne egy új, zöldmezős beruházásban megépítendő kórház.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!