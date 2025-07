Örökösödési illeték 2025: ezek a szabályok vonatkoznak a gyászolókra

Egy haláleset nagy lelki megrázkódtatás a családnak. A gyász mellé jön a sok adminisztráció: milyen tulajdona volt az elhunytnak, azt ki és milyen mértékben örökli. Ám itt még nincs vége a folyamatnak, hiszen illetékfizetési kötelezettség is terhelheti az örökösöket. Itt vannak az örökösödési illeték 2025-ös szabályai.

Ilyen az örökösödési illeték megfizetése. A szabály nem is olyan egyszerű, segítünk eligazodni az örökösödési illeték útvesztőiben.

Örökösödési illetékfizetés szabályai

Ráadásul nem csak az egyenes ági öröklés adózása lehet érdekes. Olvasónk nagy értékű ingóságot örökölt nagynénjétől, ám a hagyatéki tárgyalás után szembesült vele, hogy az állam felé is kötelezettség terheli. Kissé bosszankodva vette tudomásul, hogy örökösödési illetéket kell fizetnie. Bár ő a végére járt az illeték értékének és befizetési határidejének, úgy gondolja: másnak is tudnia kell az illetékfizetési kötelezettségről - amely nem is olyan egyszerű.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékfizetési kisokosából gyűjtöttük hát össze, mikor és milyen mértékű öröklési illetéket kell fizetni. A legfontosabb, hogy az öröklési illetékkötelezettség az örökhagyó halála napján keletkezik - tehát nem a hagyatéki döntéssel. Ha a hagyatékot közjegyző vagy bíróság adja át, azt a közjegyző, illetve a bíróság jelenti be a NAV-nak.

Illetéket kell fizetni a belföldön levő hagyatékra, illetve a külföldön levő ingóhagyatékra, vagyoni értékű jogra, ha azt

magyar állampolgár, illetve Magyarországon élő nem magyar állampolgár vagy belföldi székhelyű jogi személy örökli,

ha a hagyaték helye szerinti államban öröklési illetéket vagy ennek megfelelő adót nem kell fizetni. A külföldön történt illeték- vagy adófizetés tényének bizonyítása az örököst terheli.

A külföldön levő ingatlan hagyatékra nincs hazai illetékfizetési kötelezettség.

Mikor kell és mennyi illetéket fizetni

Bár az illetékfizetés hatálya széleskörű, ténylegesen nem kell mindenre megfizetni az illetéket. Ugyanis van illetékmentes öröklés, ez lehet tárgyi és személyi illetékmentesség.

Tárgyi illetékmentes

egyenes ági öröklés (örökbefogadás esetén is)

házastárs, bejegyzett élettárstól

testvértől

mostohaszülőtől szerzett örökség 20 millió forintig

egy örökösre 300 ezer forint értékű ingóság jut

állam által kibocsátott értékpapír

lakás-előtakarékossági szerződés alapján történő vagyonszerzés.

teleköröklés, ha az örökös vállalja, hogy 4 éven belül lakóházat épít

nemzeti műemlékben, nemzeti emléknek minősülő műemlékben való lakás öröklése

Személyi illetékmentesség hatálya alá intézmények, alapítványok, közhasznú szervezetek, Magyar Nemzeti Bank, stb. tartoznak.