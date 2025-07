Beköszöntött a szezon: végre megfizethető a dinnye, mondjuk hol a legolcsóbb

A SPAR üzleteiben megkezdődött a dinnyeszezon, bőséges a választék és olcsó az ára a magyar dinnyének. Az akció 2025. július 24–30. között érvényes, ebben az időszakban többféle dinnyéhez is jó áron lehet hozzájutni, tényleg lement a dinnye ára és végre itt az olcsó dinnye.

A SPAR üzleteiben jövő szerdáig garantáltan olcsó a dinnye

Olcsó dinnye: mondjuk hol találod

A görögdinnye kilónkénti ára a boltokban és piacokon 2025 nyarán elég vegyes képet mutat. Annak ellenére hogy már valóban itt az igazi dinyeszezon, még mindig vannak nagyon drága árak is. A legtöbb helyen 450-600 forintért kínálják, de a menőbb piacokon találtunk 700-790 forintos árat is. A Mindmegette szúrta ki, hogy a SPAR üzleteiben most ezekhez képest olcsó lesz: 229-349 forintért adják a görögdinnye kilóját.

Innen lehet tudni, hogy biztosan finom

A tökéletes görögdinnye kiválasztásához nem kell más, csak egy kis odafigyelés

A tökéletes görögdinnye kiválasztásához nem kell más, csak egy kis odafigyelés. Lacházi Pál, Syngenta dinnyeszakértője szerint a fényes, sötétzöld héjú, ép, sárga aljú példányokat érdemes keresni. Ha igazán zamatos, édes és lédús élményre vágysz, akkor keresd a magyar nemesítésű fajtákat, a Mirto és Rubin nevű dinnyéket érdemes keresni a zöldségeseknél – ezek a legjobb választások, ha valaki minőségi magyar dinnyét szeretne.

Nem a görögökről kapta a nevét a görögdinnye

A görögdinnye elnevezés nem azért görög, mert Görögországból származna – valójában a név eredete inkább nyelvi. Egyrészt mint egzotikusnak messziről érkezőnek adták a görög nevet a dinnyének, másrészt a formájáról nevezték el. Mivel gömbölyű, gördül, tehát görög.

Dinnyetörténelem: a törökök hozták hozzánk a görögöt

A görögdinnye eredeti hazája Afrika, vadon élő ősi változatai keserűek vagy fakó húsúak voltak. A görögdinnye a középkor folyamán az arab hódítások révén jutott el Spanyolországba, majd Európa többi részére. Magyarországra is a középkorban került be, valószínűleg török közvetítéssel a 16. században. Ezért hívják sok helyen törökdinnyének is. Legnagyobb termőhelyei Magyarországon főként a meleg, napos, homokos talajú területeken van. Békésbe Medgyesegyháza környékén, Cegléd, Nagykörös környékén. Baranyában Sellye, Bóly környékén és Hevesben Csány környékén.